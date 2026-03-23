Экспедиция Конюхова оставила в Антарктиде один памятный знак

В Антарктиде после экспедиции Конюхова появился православный крест

Федор Конюхов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российский путешественник Федор Конюхов завершил уникальную одиночную экспедицию в Антарктиде, оставив после себя православный крест на месте стоянки, рассказал на встрече с ученым посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. На острове Смоленск ученый занимался изучением влияния микропластика на экологию континента, живя в полевых условиях среди морских животных. Экспедиция продлилась 111 дней.

В финале миссии исследователя навестил посол. Феоктистов отметил выдающуюся силу духа соотечественника. Дипломат подчеркнул, что Конюхов в очередной раз подтвердил безграничные возможности человеческого тела.

Представьте себе, жить больше трех месяцев на острове среди пингвинов и морских слонов и реализовывать много полезных для России и для всего мира задач! — добавил Феоктистов.

Символом завершения экспедиции стал православный крест с иконами, установленный рядом с российским флагом на месте стоянки. По словам посла, этот объект стал особым исключением из строгих правил экологического протокола полярных территорий, его не стали убирать. Кроме того, на острове закрепили памятные титановые пластины в честь первооткрывателей континента Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Ранее Конюхов рассказал, что за три месяца жизни в Антарктиде он собрал более 100 килограммов пластикового мусора, который океан выбрасывает на берег. Он добавил, что изначально экспедиция была нацелена на изучение микропластика, но реальность оказалась еще более тревожной.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

