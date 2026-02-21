Живущий в Антарктиде Федор Конюхов раскрыл тревожную проблему континента

Российский путешественник Федор Конюхов за три месяца жизни в Антарктиде собрал более 100 килограммов пластикового мусора, который океан выбрасывает на берег. В своем Telegram-канале он рассказал, что изначально его экспедиция была нацелена на изучение микропластика в водах Антарктиды, однако реальность оказалась еще более тревожной.

Сегодня, 21 февраля, ровно три месяца, как я живу на острове Смоленск в Антарктиде (архипелаг Южные Шетландские острова). За этот период я собрал более 100 кг различного пластика, который Южный океан выбрасывает на мою часть берега, — написал Конюхов.

Он пояснил, что предметы из пластика дрейфуют в водах Южного океана, омывающего Антарктиду, и замерзший материк собирает весь мусор. Часть отходов, по его наблюдениям, попадает в воду с рыболовецких и круизных судов, часть приносится с континентов и островов.

Особую проблему представляют туристы. Конюхов сообщил, что через место его стоянки на мысе Elephant Point прошла уже тысяча посетителей с круизных лайнеров. Каждое судно высаживает на берег около 100 человек. Путешественник считает, что на острове необходимо оборудовать деревянные настилы, чтобы защитить почву от вытаптывания. Кроме того, среди мусора особенно часто встречаются окурки, которые остаются после высадки туристов.

