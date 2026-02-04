Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 18:26

У берегов Крыма заметили «айсберги»

В Черном море образовалось семикилометровое ледяное поле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Черном море заметили огромное ледяное поле протяженностью более семи километров, прижатое к Бакальской косе. Спутниковыми снимками уникальных «айсбергов» поделился в Telegram-канале замдиректора по науке ФГБУ «Заповедный крым» Сергей Крюков.

Речь идет не о классических айсбергах, отколовшихся от ледников. Черноморские «айсберги» — это дрейфующий лед, который формируется непосредственно в море, — пояснил Крюков.

По словам ученого, необычное скопление льда возникло в мелководном Каркинитском заливе, который из-за своих географических особенностей выполняет роль природного «холодильника». Эти образования не являются классическими айсбергами, отколовшимися от ледников, а представляют собой дрейфующий морской лед. Он образовывается при длительных морозах, когда температура воды на мелководье уходит в минус, а сильные северные ветры сбивают ледяную шугу в массивные поля.

Ранее эколог Сергей Иванов заявил, что недавнее землетрясение на полуострове не окажет существенного влияния на экосистему Азовского моря. Ученый отметил, что проблемы вызывает не сами толчки, а их последствия, такие как цунами. Однако морские экосистемы могут без последствий пережить небольшие повышения уровня воды, в этом им помогает природная устойчивость.

