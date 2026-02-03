Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 12:56

Эколог оценил влияние землетрясения в Крыму на биологию Азовского моря

Эколог Иванов: землетрясение не окажет влияния на экосистему Азовского моря

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Землетрясение в Крыму не окажет существенного влияния на экосистему Азовского моря, заявил «Крыму 24» доктор биологических наук профессор кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Иванов. Он отметил, что проблемы вызывает не само землетрясение, а его последствия.

Такие землетрясения, которые происходят на дне моря или под морем, опасны не сами по себе, а волной, которую они вызывают — цунами, — объяснил Иванов.

Эколог подчеркнул, что морские экосистемы могут без последствий пережить небольшие повышения уровня воды. По его словам, в этом им помогает природная устойчивость.

Ранее сейсмолог Марина Бондарь рассказала, что землетрясение произошло в сейсмически активном районе Крыма. Перед этим в акватории Азовского моря, примерно в 80 километрах от Керчи, произошло землетрясение магнитудой до 4,8, на побережье ощущались толчки интенсивностью 4–5 баллов.

Крым
землетрясения
моря
последствия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушка попыталась поджечь ТЦ и «попалась» росгвардейцам
В Омске водитель легковушки устроил ДТП и вылетел из машины
Автоюрист оценил ужесточение правил техосмотра машин
Эксперт объяснила, когда громкий смех может стать причиной для увольнения
В афганских вузах будут учить медицине пророка
ВЦИОМ раскрыл, как часто россияне сталкиваются со сверхурочной работой
Врач предупредила о последствиях покраснения рук на морозе
«Они дождутся»: депутат о словах Рютте про войска НАТО на Украине
«Война против всех»: политолог назвал главную жертву файлов Эпштейна
Волонтер раскрыла неизвестные детали обнаружения тела Паши из Петербурга
Врач напомнила о разрушительном влиянии вейпов на организм подростков
Хакеры «уронили» сервис ТЦК, через который людей отправляют на фронт
Песков назвал морозы в Москве обычным явлением
Эпштейн обсуждал с разрабом Call of Duty «индоктринацию детей»
Биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026
На Солнце произошла мощная вспышка
Операция в КНР, особняк за 500 млн, отношения с шаманом: как живет Гагарина
Юрист ответил, как могут наказать семью напавшего на школу в Уфе ученика
Россиянам рассказали, заменит ли их ИИ на рабочем месте
Диверсия в Подмосковье, гибель 21 жителя, 37 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 3 февраля
Дальше
Самое популярное
Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев
Страны СНГ

Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.