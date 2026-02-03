Эколог оценил влияние землетрясения в Крыму на биологию Азовского моря Эколог Иванов: землетрясение не окажет влияния на экосистему Азовского моря

Землетрясение в Крыму не окажет существенного влияния на экосистему Азовского моря, заявил «Крыму 24» доктор биологических наук профессор кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Иванов. Он отметил, что проблемы вызывает не само землетрясение, а его последствия.

Такие землетрясения, которые происходят на дне моря или под морем, опасны не сами по себе, а волной, которую они вызывают — цунами, — объяснил Иванов.

Эколог подчеркнул, что морские экосистемы могут без последствий пережить небольшие повышения уровня воды. По его словам, в этом им помогает природная устойчивость.

Ранее сейсмолог Марина Бондарь рассказала, что землетрясение произошло в сейсмически активном районе Крыма. Перед этим в акватории Азовского моря, примерно в 80 километрах от Керчи, произошло землетрясение магнитудой до 4,8, на побережье ощущались толчки интенсивностью 4–5 баллов.