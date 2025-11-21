Федор Конюхов показал свою полярную станцию в Антарктиде Команда путешественника Конюхова собрала для него полярную станцию в Антарктиде

Команда путешественника Федора Конюхова завершила сборку его персональной полярной станции на острове Смоленск в Антарктиде, сообщается в его Telegram-канале. Исследователь проведет там около четырех месяцев, выполняя научные задачи.

Все элементы станции в Антарктиде на острове Смоленск собраны и закреплены на своих местах. Впереди четыре месяца жизни в краю пингвинов, морских слонов и дрейфующих айсбергов, — говорится в сообщении.

Перед тем как добраться до острова Смоленск (Ливингстон), Конюхов посетил российскую станцию «Беллинсгаузен» на острове Кинг-Джордж. Там он пообщался с полярниками и побывал в храме Святой Живоначальной Троицы.

Во время четырехмесячной экспедиции путешественник намерен заняться изучением загрязнения Антарктиды микропластиком, включая прибрежные воды, а также провести исследования состояния воздушной среды региона.

Ранее стало известно, что Конюхов отправился на остров Смоленск вблизи Антарктиды. Путь занял около четырех суток. Конюхов и его команда вышли из аргентинского города Ушуайя на двухмачтовой шхуне. Всего на борту судна находилось 27 человек, среди которых 21 человек — участники экспедиции и шестеро — члены экипажа.