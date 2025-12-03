Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 16:20

Озоновая дыра над Антарктидой оказалась самой маленькой за шесть лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Озоновая дыра над Антарктидой оказалась самой маленькой с 2019 года, сообщает MIR24.TV. Ученые сочли это признаком восстановления озонового слоя.

Максимальный размер дыры составил 21 млн кв. км — такие показатели зафиксировали в сентябре. После этого ее размер начал становиться все меньше, пока она окончательно не закрылась 1 декабря.

Отмечается, что состояние дыры было нестабильным, ученые до сих пор не могут выяснить причину ее роста. По их мнению, без соблюдения соглашений о запрете озоноразрушающих веществ последствия могли стать катастрофическими.

Ранее сообщалось, что физики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и других российских вузов совместно с учеными из Давосской физико-метеорологической обсерватории доказали, что во время геомагнитных бурь разрушается озоновый слой Земли. Согласно исследованиям, в течение суток может разрушаться до четверти озонового слоя.

экология
ученые
Антарктида
атмосфера
