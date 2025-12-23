Новый год-2026
Ученые обнаружили связь между толщиной коры мозга и чистотой воздуха

ER: воздействие загрязненного воздуха связано с истончением коры головного мозга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Воздействие распространенных загрязнителей воздуха может приводить к структурным изменениям мозга у подростков, пишет Environmental Research. Авторами открытия стали ученые из Орегонского университета науки и здоровья.

Речь идет об областях, которые отвечают за внимание, язык, эмоции и социальное поведение. Анализ опирался на сведения об 11 тыс. детей, собранные в рамках крупнейшего в США долгосрочного исследования развития мозга подростков.

Ученые сопоставили воздействие мелких твердых частиц диоксида азота и озона с изменениями толщины коры головного мозга в возрасте 9–10 лет и в последующие годы. Результаты показали, что даже сравнительно низкие уровни загрязнения, формально относящиеся к «безопасным», связаны с ускорением истончения коры.

Ранее врач общей практики Елена Павлова предупредила, что недостаток сна значительно увеличивает вероятность преждевременной смерти. По ее словам, при систематическом недосыпе также возрастает риск развития инфекционных и неврологических заболеваний. Собеседница также добавила, что при бессоннице чувствительность к инсулину снижается на 30–40% уже через несколько дней после сокращения продолжительности сна.

