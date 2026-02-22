Глава Минобороны Великобритании Джон Хили сообщил, что хотел бы отправить войска своей страны на Украину. По информации The Telegraph, он сделал соответствующее заявление 22 февраля.
Я хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину, — заявил Хили.
Ранее журналисты со ссылкой на британскую разведку сообщили, что Великобритания и ее европейские союзники разрабатывают стратегию по созданию новых очагов напряженности для России. По их словам, европейские партнеры уже приступили к активизации дополнительных «фронтов противостояния» вне зависимости от успеха урегулирования кризиса на Украине.
До этого в МИД РФ констатировали, что Европа хочет, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше. Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что действия стран Запада исключают конструктивный вклад в урегулирование кризиса.
Также британский журналист Оуэн Мэтьюз заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского сужается пространство для маневра в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта. По его мнению, Киев, хоть и с неохотой, начал постепенно идти на уступки перед Москвой.