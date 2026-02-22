Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 14:26

«Войска на Украину»: министр обороны Британии обозначил свою позицию

Министр обороны Великобритании призвал отправить войска на Украину

Джон Хили Джон Хили Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press
Глава Минобороны Великобритании Джон Хили сообщил, что хотел бы отправить войска своей страны на Украину. По информации The Telegraph, он сделал соответствующее заявление 22 февраля.

Я хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину, — заявил Хили.

Ранее журналисты со ссылкой на британскую разведку сообщили, что Великобритания и ее европейские союзники разрабатывают стратегию по созданию новых очагов напряженности для России. По их словам, европейские партнеры уже приступили к активизации дополнительных «фронтов противостояния» вне зависимости от успеха урегулирования кризиса на Украине.

До этого в МИД РФ констатировали, что Европа хочет, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше. Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что действия стран Запада исключают конструктивный вклад в урегулирование кризиса.

Также британский журналист Оуэн Мэтьюз заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского сужается пространство для маневра в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта. По его мнению, Киев, хоть и с неохотой, начал постепенно идти на уступки перед Москвой.

