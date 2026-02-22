«Войска на Украину»: министр обороны Британии обозначил свою позицию Министр обороны Великобритании призвал отправить войска на Украину

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили сообщил, что хотел бы отправить войска своей страны на Украину. По информации The Telegraph, он сделал соответствующее заявление 22 февраля.

Я хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину, — заявил Хили.

Ранее журналисты со ссылкой на британскую разведку сообщили, что Великобритания и ее европейские союзники разрабатывают стратегию по созданию новых очагов напряженности для России. По их словам, европейские партнеры уже приступили к активизации дополнительных «фронтов противостояния» вне зависимости от успеха урегулирования кризиса на Украине.

До этого в МИД РФ констатировали, что Европа хочет, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше. Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что действия стран Запада исключают конструктивный вклад в урегулирование кризиса.

Также британский журналист Оуэн Мэтьюз заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского сужается пространство для маневра в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта. По его мнению, Киев, хоть и с неохотой, начал постепенно идти на уступки перед Москвой.