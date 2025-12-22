Врач раскрыла серьезную опасность недосыпа

Недостаток сна значительно увеличивает вероятность преждевременной смерти, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, при систематическом недосыпе также возрастает риск развития инфекционных и неврологических заболеваний.

Хронический дефицит сна, менее семи часов для взрослого, — мощный фактор риска преждевременной смертности на 12–13% по сравнению с нормой семи-восьми часов. Недосып действует как тихий провокатор и ускоритель основных заболеваний, а именно повышает активность симпатической нервной системы, провоцирует эндотелиальную дисфункцию сосудов, повышение давления, системное воспаление, что усиливает риск инсульта и ишемической болезни сердца в 1,5–2 раза, — предупредила Павлова.

Она подчеркнула, что недостаток сна вызывает нарушение толерантности к глюкозе, а чувствительность к инсулину снижается на 30–40% уже через несколько дней после сокращения продолжительности сна. По словам врача, также наблюдается повышение уровня гормона голода грелина и снижение уровня гормона насыщения лептина, создавая предпосылки для развития ожирения и сахарного диабета II типа.

Хроническое недосыпание угнетает иммунитет, что сопровождается снижением активности T-лимфоцитов, повышением уровня провоспалительных цитокинов, что приводит к росту частоты инфекций, снижению эффективности вакцинации и созданию провоспалительного фона для развития онкопроцесса. При этом нарушается работа лимфатической системы головного мозга, которая начинает активно работать во сне и отвечает за очищение мозга от метаболитов, включая бета-амилоид, что создает предпосылки для развития болезни Альцгеймера и других форм деменции, — добавила Павлова.

Она заключила, что улучшение качества сна играет ключевую роль в профилактике и лечении хронических заболеваний, не вызванных инфекцией. По словам Павловой, терапия нарушений сна должна рассматриваться как патогенетическое лечение в контексте контроля сердечно-сосудистых, метаболических и нейропсихиатрических рисков.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что ночная работа и сменный график могут стать причиной ожирения и нарушений обмена веществ. По его словам, люди, работающие в ночные смены, часто испытывают недостаток сна, что приводит к увеличению аппетита, таким образом организм стремится восполнить недостаток энергии.