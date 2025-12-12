Сомнолог предупредил, к каким последствиям приводит работа по ночам Сомнолог Бузунов: работа в ночное время суток может привести к ожирению

Работа в ночное время суток вкупе со сменным графиком может привести к ожирению и метаболическим нарушениям, заявил «Москве 24» сомнолог Роман Бузунов. Дело в том, что такие люди зачастую страдают от недосыпа, на фоне которого повышается аппетит — так организм пытается запастись энергией.

Происходит повышенная выработка грелина — гормона голода, который повышает аппетит. У человека появляется потребность в высококалорийной пище, а это легко может привести к ожирению. Дальше начинаются метаболические нарушения и возникает риск развития сахарного диабета, — предупредил Бузунов.

Помимо этого, такой формат работы чреват сбоем циркадных ритмов. Организм перестает распознавать, когда начинается день и ночь. Это, в свою очередь, грозит нарушениями в эндокринной системе. У женщин могут начаться проблемы с фертильностью, а у мужчин — с потенцией. Вдобавок ко всему от постоянного перенапряжения страдают сердечно-сосудистая система и иммунитет, заключил специалист.

