Короткое замыкание произошло в одном из известных российских музеев Короткое замыкание произошло в здании Эрмитажа

Короткое замыкание произошло в помещении серверной музея Эрмитаж, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, замыкание быстро ликвидировали.

На четвертом этаже в помещении серверной площадью 30 кв. м. произошло короткое замыкание, — говорится в сообщении.

Ранее в центре Краснодара произошло возгорание в многоэтажном доме. Из здания были эвакуированы 30 человек, среди которых 10 детей. Пожар удалось полностью потушить, в ликвидации возгорания участвовали девять сотрудников МЧС России и пять специализированных машин.

До этого в Ялте начался пожар внутри торгового центра. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 50 человек личного состава и 16 единиц техники.

В начале января из торгового центра «Арена» в Воронеже было эвакуировано 300 человек. Причиной срочных мер стало возгорание. Пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. Для тушения огня на место происшествия выехали 74 спасателя.