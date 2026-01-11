Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 19:19

В Краснодаре загорелась многоэтажка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В центре Краснодара произошло возгорание в многоэтажном доме, передает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по Краснодарскому краю. Из здания эвакуированы 30 человек, среди которых 10 детей.

В 16:17 11 января 2026 года диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: город Краснодар, ул. Буденного <…> По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание помещения для мусора, встроенного в МКД на первом этаже, на площади 30 квадратных метров <…> Эвакуировано 30 человек, 10 из них дети, — сообщили в ведомстве.

К 16:36 пожар удалось полностью потушить. В ликвидации возгорания участвовали девять сотрудников МЧС России и пять специализированных машин.

Ранее в подмосковном Одинцово на развилке возле ЖК «Гусарская баллада» произошло возгорание пассажирского автобуса. Огонь охватил транспортное средство практически мгновенно, превратив его в факел. В момент происшествия в салоне никого не было, что позволило избежать трагедии.

Краснодар
пожары
эвакуации
многоэтажки
