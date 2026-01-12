Старый Новый год: когда отмечаем, традиции и история праздника

Традиция отмечать старый Новый год — уникальное явление, уходящее корнями в историю летоисчисления. История старого Нового года началась с реформы календаря в 1918 году, когда молодая советская власть перешла с юлианского календаря («старого стиля») на григорианский («новый стиль»), чтобы синхронизировать страну с Европой. К началу XX века разница между этими системами составляла уже 13 дней, и после официального перехода даты сместились вперед. В результате Новый год, который раньше отмечался 1 января по старому стилю, по новому календарю стал приходиться на 14 января. Это календарное несоответствие и породило праздник-«двойник».

Поэтому современный старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января — это дань памяти прежней календарной системы. Это происходит не только в России, но и в странах бывшего СССР, Сербии, Черногории и некоторых других регионах. Важно отметить, что Русская православная церковь, продолжающей жить по юлианскому календарю, в эти даты празднует день памяти святителя Василия Великого и праздник Обрезания Господня.

Васильев день: народные традиции и обряды 13 января

Канун старого Нового года, вечер 13 января, в народной традиции известен как Щедрый, или Васильев вечер. Этот день посвящен святителю Василию Великому, покровителю земледелия и свиноводства, и носит название Васильев день, 13 января.

Центральными традициями этого вечера были щедрование и посевание. Молодежь и дети ходили по домам, исполняя «щедровки» — песни с пожеланиями добра и благополучия хозяевам. За это их одаривали пирогами, сладостями и другими угощениями. Рано утром 14 января было принято «посевать» зерном. Посевальщики, обычно мальчики или молодые мужчины, заходили в дома первыми и, рассыпая зерна пшеницы, овса или ржи, пели или приговаривали обрядовые песни, сулящие хозяевам богатый урожай и достаток. Считалось хорошей приметой, если первым в этот день в дом войдет именно мужчина.

Крестьяне верили, что Василий — покровитель свиней, поэтому главным праздничным блюдом был запеченный поросенок, символизирующий плодовитость и будущее благосостояние. Также существовал обычай печь обрядовое печенье в форме домашних животных («козульки») для приплода скота. Утром Васильева дня каждый старался первым принести из колодца свежей воды, чтобы умыться, — это сулило крепкое здоровье на весь год.

Что готовить на праздничный стол: щедрый вечер и вареники с сюрпризом

Стол на Щедрый вечер по традиции должен быть обильным и разнообразным, символизируя достаток, который ожидают в наступающем году. Так что же готовить на старый Новый год? Помимо уже упомянутого запеченного поросенка, обязательным блюдом на столе была кутья. В отличие от постной рождественской кутья на Васильев вечер была «богатой»: щедро заправлялась салом, сливочным маслом, сливками или сметаной.

Одним из самых известных и веселых кулинарных обычаев являются вареники с сюрпризами. В тесто при лепке клали различные небольшие предметы, каждый из которых символизировал предсказание на будущий год: монета (к богатству), фасоль (к беременности), колечко (к замужеству), нитка (к путешествию), перец (к приключениям). Совместная лепка таких вареников превращалась в увлекательную семейную традицию.

Также на стол подавали блины, жареное или копченое сало, домашние колбасы, студень и разнообразные пироги. Важной частью застолья были мясные блюда, приготовленные из цельных крупных кусков, что символизировало цельность и благополучие семьи. В качестве десерта популярны были пастила, печеные яблоки, орехи и пряники.

Гадания и приметы на старый Новый год

Васильев вечер и следующая за ним ночь считались временем, когда грань между мирами истончается, а потому это был самый подходящий момент для гадания на старый Новый год. Девушки особенно активно пытались узнать свою судьбу и имя или облик будущего супруга.

Одним из распространенных гаданий было подслушивание под окнами соседей: если слышалась ругань — год будет "ссорным", если смех — веселым. Часто гадали на крупе: загадывали вопрос, брали горсть крупы из мешка, высыпали на стол и считали количество зерен — четное число означало положительный ответ. Классическим было гадание с предметами: в миску или шапку складывали хлеб, кольцо, крючок, уголь и другие мелкие вещи, накрывали полотенцем, а затем девушка наугад вытаскивала первую попавшуюся. Вытянутый хлеб предвещал богатого мужа, кольцо — красавца, а крючок — мужа-инвалида или жизнь в нужде.

Много внимания уделяли и приметам, особенно связанным с погодой. Считалось, что она предсказывает характер всего будущего года. Ясное звездное небо сулило обильный урожай ягод, иней на деревьях — хороший медосбор, а метель и вьюга — урожай орехов. Теплая погода и туман, напротив, предвещали прохладное и неурожайное лето. Следовали и поведенческим приметам: в этот день нельзя было выносить мусор из дома, чтобы не вынести благополучие, а также произносить число «тринадцать» и давать деньги в долг.

Перед праздником не забудьте отправить теплые поздравления со старым Новым годом близким. Он, лишенный суеты официального Нового года, — прекрасный повод продлить волшебство зимних торжеств, собраться в кругу семьи за щедрым столом и с надеждой заглянуть в будущее, следуя мудрым и добрым традициям наших предков.

