Житель Арзамаса едва не уничтожил свое авто при попытке поджечь военкомат

В Арзамасе 50-летний местный житель предстанет перед судом за попытку поджечь военкомат, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. Его будут судить по статье 205 УК РФ (покушение на теракт). Мужчина планировал поджечь административное здание, но в результате атаки загорелся и салон его собственного автомобиля.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение подобного преступления российским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в ночь на 23 февраля 2025 года мужчина подъехал к зданию на улице Ленина и бросил в него несколько бутылок с зажигательной смесью. Прибывшие на место сотрудники полиции не только задержали подозреваемого, но и ликвидировали возгорание. Само здание повреждений не получило. Впоследствии фигуранта заключили под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила диверсию на нефтепроводе в Тюменской области. Целью террористической атаки должна была стать диспетчерская станция магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть». Подготовкой теракта занимался уроженец Винницкой области Украины, действовавший по прямому указанию украинских спецслужб.