12 января 2026 в 12:05

Житель Арзамаса едва не уничтожил свое авто при попытке поджечь военкомат

Житель Арзамаса предстанет перед судом за попытку поджечь военкомат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Арзамасе 50-летний местный житель предстанет перед судом за попытку поджечь военкомат, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. Его будут судить по статье 205 УК РФ (покушение на теракт). Мужчина планировал поджечь административное здание, но в результате атаки загорелся и салон его собственного автомобиля.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение подобного преступления российским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в ночь на 23 февраля 2025 года мужчина подъехал к зданию на улице Ленина и бросил в него несколько бутылок с зажигательной смесью. Прибывшие на место сотрудники полиции не только задержали подозреваемого, но и ликвидировали возгорание. Само здание повреждений не получило. Впоследствии фигуранта заключили под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила диверсию на нефтепроводе в Тюменской области. Целью террористической атаки должна была стать диспетчерская станция магистрального нефтепровода ПАО «Транснефть». Подготовкой теракта занимался уроженец Винницкой области Украины, действовавший по прямому указанию украинских спецслужб.

военкоматы
поджоги
Арзамас
Нижегородская область
суды
