Появились кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта на мосту ФСБ показала задержание подозреваемого в подготовке теракта в Пермском крае

Федеральная служба безопасности обнародовала кадры задержания мужчины, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке теракта на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае, сообщает пресс-служба ведомства. По данным ФСБ, задержанный утверждает, что оказался втянут в преступление после общения с телефонными мошенниками.

На опубликованных кадрах запечатлены действия силовиков в момент задержания, а также последующий осмотр жилища подозреваемого. В доме нашли около 10 килограммов взрывчатки, компоненты для сборки самодельных взрывных устройств и веб-камера, которую, по данным следствия, планировали использовать для наблюдения за железнодорожным мостом.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся украинскими спецслужбами теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае. В городе Чусовом задержали гражданина России 1972 года рождения, который действовал по указанию мошенников. По словам задержанного, сначала он перевел на «безопасные счета» 350 тыс. рублей.