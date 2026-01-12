«Отвергните глобализм»: Минтруд США призвал к жесткому протекционизму Минтруд США призвал к жесткому протекционизму в экономике

Министерство труда США разместило пост в соцсети Х, в котором официально обозначило курс на протекционизм, призвав нацию пересмотреть подходы к торговле и найму сотрудников. В трудовой сфере этот принцип подразумевает введение высоких импортных пошлин для защиты местных производителей и существенное сокращение рабочей миграции.

Отвергните глобализм. Примите американизм, — выразило свою позицию ведомство.

Тем самым министерство поддержало экономическую программу президента США Дональда Трампа, направленную на защиту американских рабочих. Публикация быстро набрала 47 тыс. лайков, что свидетельствует о значительной поддержке избирателями курса на изоляцию внутреннего рынка.

