12 января 2026 в 11:48

«Отвергните глобализм»: Минтруд США призвал к жесткому протекционизму

Минтруд США призвал к жесткому протекционизму в экономике

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министерство труда США разместило пост в соцсети Х, в котором официально обозначило курс на протекционизм, призвав нацию пересмотреть подходы к торговле и найму сотрудников. В трудовой сфере этот принцип подразумевает введение высоких импортных пошлин для защиты местных производителей и существенное сокращение рабочей миграции.

Отвергните глобализм. Примите американизм, — выразило свою позицию ведомство.

Тем самым министерство поддержало экономическую программу президента США Дональда Трампа, направленную на защиту американских рабочих. Публикация быстро набрала 47 тыс. лайков, что свидетельствует о значительной поддержке избирателями курса на изоляцию внутреннего рынка.

Ранее стало известно, что правительство США рассматривает возможность полной отмены санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Глава Минфина Скотт Бессент подчеркнул, что Вашингтон готов действовать оперативно для стабилизации поставок нефти. Он отметил, что Минфин ищет механизмы для возвращения средств в страну для обеспечения работы госслужб и безопасности.

