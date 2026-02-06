Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 17:04

Программы для перехода к экономике замкнутого цикла подготовили 59 регионов

Минприроды РФ: 59 регионов перейдут на экономику замкнутого цикла

Люди рассматривают схему переработки вторсырья на торце пандомата Люди рассматривают схему переработки вторсырья на торце пандомата Фото: Антон Вергун/РИА Новости
В России согласовано 59 региональных программ по переходу на экономику замкнутого цикла, рассказал РИАМО замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев. Еще по 18 регионам программы находятся на стадии согласования.

Чьи программы еще не согласованы с РЭО, прошу незамедлительно связаться и оперативно провести работу по доработке и согласованию, – заявил Буцаев.

Программы на повторное согласование должны направить Рязанская, Курганская, Тюменская, Ленинградская области, Кабардино-Балкария и другие регионы. Замглавы также отметил, что Магаданская и Белгородская области еще не предоставили свои проекты.

Ранее сообщалось, что Марий Эл, Мордовия, Дагестан и Курганская область получат дополнительные федеральные средства на строительство мусороперерабатывающих заводов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

