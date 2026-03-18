18 марта 2026 в 10:20

Пять лет в блогосфере: «Инсайт Люди» отмечает первый юбилей

Фото: Пресс-служба «Инсайт Люди»
18 марта продюсерский центр с крупнейшей в России сетью региональных студий празднует свой пятый день рождения. За это время «Инсайт Люди» прошел путь от амбициозного стартапа до мощной экосистемы, которая задает тренды в индустрии блогинга и объединяет более 2700 лидеров мнений по всей стране и за ее пределами.

«Инсайт Люди» обеспечивает полный цикл сопровождения артистов — от продюсирования и разработки креатива до реализации рекламных и музыкальных проектов. Сегодня резидентами продюсерского центра выступают: Александр Зарубин (Стоун), Давид Манукян, Анна Хилькевич, TSOY (Анатолий Цой), RADIO TAPOK, Сергей Романович, MARGO, Milana Star и многие другие.

Пять лет назад мы начинали свой путь с идеи создать не просто продюсерский центр, а среду, в которой талантливые люди из любого уголка страны могли бы развиваться и становиться лидерами мнений. Качество, масштабность и высокие показатели — наши ориентиры: мы растем вместе с блогерами и доказываем, что российский контент способен быть востребован в том числе и за пределами нашей страны, — прокомментировала генеральный директор продюсерского центра Алина Зиннатуллина.

К первому юбилею совокупный охват аудитории резидентов продюсерского центра в социальных сетях превышает 2 млрд пользователей. Только за последний год «Инсайт Люди» произвел свыше 100 собственных шоу, а резиденты агентства приняли участие в более 220 федеральных телепроектах и интервью. На базе продюсерского центра также функционирует музыкальный лейбл «Инсайт Мьюзик», который за все время выпустил свыше 580 релизов — 13 из них удостоились платиновой сертификации.

На протяжении пяти лет «Инсайт Люди» работает на расширение компетенций в сфере маркетинга влияния. Так, в 2023 году компания вошла в состав «Газпром-Медиа Холдинга». А в 2025 году продюсерский центр начал активную работу за пределами России, запустив кросс-культурные проекты в сотрудничестве с Индией, Турцией, Китаем, Южной Кореей, США, а также рядом стран Африки. Теперь американские рэперы поют «Буратино» и «Кукареку», в Индии знают песню «Я русский», а африканцы бьют рекорды по просмотрам клипа «Матушка Земля».

В дальнейшем «Инсайт Люди» планирует укреплять международное присутствие, расширять сеть студий по всему миру и запускать новые форматы, ориентированные на широкую аудиторию как в России, так и за ее пределами.

