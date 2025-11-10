Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 14:59

Четыре российских региона получат средства на мусороперерабатывающие заводы

Марий Эл, Дагестан и Мордовия получат средства на мусороперерабатывающие заводы

Переработка мусора Переработка мусора Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Марий Эл, Мордовия, Дагестан и Курганская область получат дополнительные федеральные средства на строительство мусороперерабатывающих заводов, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Четыре региона, подавшие заявки, получат субсидии на условиях софинансирования. Дополнительные средства, выделенные государством, позволят создать условия для формирования комплексной системы обращения с ТКО, включая строительство объектов сортировки и переработки, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что меры направлены на снижение объема отходов, направляемых на полигоны. Также инициатива благотворно повлияет на развитие экономики замкнутого цикла в указанных регионах.

Ранее сообщалось, что жители Можайского района Подмосковья борются против мусорного полигона «Храброво», разросшегося на территории, где двести лет назад проходило Бородинское сражение. В рамках противостояния они подали судебный иск к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

регионы
мусор
полигоны
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушке ампутировали кисти рук из-за гангрены после связывания колготками
10 оттенков спокойствия: как цвет влияет на атмосферу дома
Булыкин дал ценный совет изменившему известному блогеру футболисту «Динамо»
Ирак внезапно лишил ЛУКОЙЛ нефти и денег
Диетолог назвала главную пользу фейхоа
Российского пенсионера насмерть забили на улице
Шины нужно менять на зимние уже сейчас: что важно помнить, как сэкономить
Врач назвал продукты, которые чаще всего провоцируют аллергию
Суд согласился выпустить Саркози на свободу
Психолог ответил, чем грозит недовольство работой
В ФТС раскрыли, кто потеснил Африку в топе торговых партнеров России
Нутрициолог рассказала, кому ни в коем случае нельзя есть борщ
Джессика Альба рассекретила возлюбленного, который младше ее на 11 лет
«16-секундный ролик на табло»: Акинфеев об уходе из сборной
Ветеран ЦСКА заявил о психологической несовместимости Карпина и «Динамо»
Речь Гитлера прервала памятную церемонию
Шойгу назвал решение палестино-израильского конфликта
Футболист «Динамо» выдрал девушке волосы и выгнал из дома
Таиланд приостановил действие мирного соглашения с Камбоджей
Спецзадание от отвергнутого мужа: как футболиста втянули в убийство
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.