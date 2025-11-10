Четыре российских региона получат средства на мусороперерабатывающие заводы

Четыре российских региона получат средства на мусороперерабатывающие заводы Марий Эл, Дагестан и Мордовия получат средства на мусороперерабатывающие заводы

Марий Эл, Мордовия, Дагестан и Курганская область получат дополнительные федеральные средства на строительство мусороперерабатывающих заводов, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Четыре региона, подавшие заявки, получат субсидии на условиях софинансирования. Дополнительные средства, выделенные государством, позволят создать условия для формирования комплексной системы обращения с ТКО, включая строительство объектов сортировки и переработки, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что меры направлены на снижение объема отходов, направляемых на полигоны. Также инициатива благотворно повлияет на развитие экономики замкнутого цикла в указанных регионах.

Ранее сообщалось, что жители Можайского района Подмосковья борются против мусорного полигона «Храброво», разросшегося на территории, где двести лет назад проходило Бородинское сражение. В рамках противостояния они подали судебный иск к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.