28 декабря 2025 в 16:24

Путин дал отсрочку старым мусорным полигонам

Путин продлил срок закрытия старых мусорных полигонов до 2028 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Срок вывода из эксплуатации старых полигонов твердых бытовых отходов переносится с 2026 года на 2028-й, следует из закона президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации. Изменения касаются объектов, которые начали использовать до 1 января 2019 года — момента введения более жестких экологических требований.

Такие полигоны смогут продолжить работу только после проверки уполномоченного органа и внесения в специальные списки, которые составляют региональные власти. Попасть в такой список объект сможет лишь в том случае, если у региона уже есть утвержденный план его замены новым, построенным по современным требованиям.

Поправки также обновляют правила ведения реестра комплексных экологических разрешений. Кроме того, упрощенный порядок запуска объектов с российскими турбинами продлили еще на год и четыре месяца — до 31 марта 2027 года. Закон начнет действовать 31 декабря 2025 года.

Ранее Путин подписал закон, предполагающий административные штрафы за несообщение в военный комиссариат о смене места жительства. Норма будет действовать на постоянной основе в течение всего календарного года.

законы
мусор
полигоны
Владимир Путин
Россия
