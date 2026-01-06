Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 17:12

В ГД пригрозили жестким ответом на удар ВСУ по детскому центру под Херсоном

Депутат Колесник: РФ может ответить «Орешником» на удар ВСУ по детскому центру

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press
Россия может ответить баллистической ракетой «Орешник» или крылатой ракетой «Буревестник» на удар Вооруженных сил Украины по Центру для талантливых детей и творческой молодежи в Херсонской области, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что действующий глава Украины Владимир Зеленский уже давно использует террористические методы.

Зеленский, вот такой нелегитимный президент, и само то географическое место, которое называется Украина, давно стали террористическим государством. Поэтому они сначала били по мирным кварталам, по жилым кварталам, и никакой мир на это не отреагировал, только наши ответные удары были сдерживающим фактором. А сейчас они уже стали бить по детям, потому что, видимо, заметили, что «добропорядочный мир» (в кавычках) не реагирует, они начали бить по детям. То есть это происходит с молчаливого согласия своих наставников, европейцев, в основном англичан. Начали бить по детям. Ну что делать? За детей мы ответим. Я думаю, что ответ будет тяжелым, а может быть, даже и страшным ударом. Давно мы не применяли серьезное оружие типа «Орешника» или «Буревестника», ― объяснил Колесник.

Парламентарий отметил, что Украина усилила атаки на мирных жителей после кадровых перестановок в Службе безопасности Украины и Главном управлении разведки. Он также добавил, что организаторы подобных операций не уйдут от ответственности.

Если они думают, что все будет хорошо, то сильно ошибаются. Имеется в виду Украина. Дело в том, что после того, как применили «Орешник», переговоры даже лучше пошли. Ну а за детей наших ответят. Единственное, мы их детей трогать не будем, не так воспитаны. Прилетит — и тяжело. Может быть, даже страшно прилетит. Это как раз одна история, когда они сменили людей, которые занимались специальными операциями и в ГУРе, и в СБУ. Вот одно из того, что они сделали под их руководством, — это нанесли удар по детям. Мы понимаем теперь, для чего это было сделано, ― резюмировал Колесник.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Центр для талантливых детей и творческой молодежи в Херсонской области подвергся нападению со стороны ВСУ. Обошлось без пострадавших.

Андрей Колесник
депутаты
ВСУ
Херсонская область
Софья Якимова
С. Якимова
