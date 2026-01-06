Психолог рассказала, как проводить праздники вместе людям разных поколений

Люди разных поколений могут вместе посмотреть кино или украсить дом во время новогодних каникул, поделилась в беседе с NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. Она добавила, что праздники часто собирают за одним столом людей разного возраста, и из-за разных ритмов, интересов и способов проводить время может возникать напряжение.

Универсальные занятия ― это не те, где всем одинаково весело, а те, где каждый чувствует себя включенным и принятым. Лучше всего работают активности с низким порогом входа, где не требуется специальных навыков и соревновательного настроя. Совместная готовка, украшение дома, разбор старых фотографий, настольные игры с простыми правилами, просмотр фильма или сериала с обсуждением ― все это создает общее пространство без давления «развлекаться правильно». Приятно проводить время помогает и стремление узнать, чем интересуется другой человек, без осуждения и насмешек ― это всегда возможность лучше услышать друг друга, проникнуться и стать ближе не за счет пространства, но благодаря духовной близости, ― объяснила Михеичева.

Психолог отметила, что важно чередовать активность и спокойствие. Старшему поколению часто важен размеренный темп и возможность разговора, младшим ― движение и смена впечатлений, пояснила она.

Прогулки, совместные вылазки на природу, катание на санках или коньках хорошо работают именно как промежуточный формат между сидением и чрезмерной активность. При этом важно не стремиться заполнить каждую минуту совместным досугом. Возможность уединиться, побыть в тишине или заняться своим делом снижает напряжение и делает общее время более теплым. Когда в семье уважают разные потребности и темпы, праздники становятся пространством встречи, а не испытанием, ― подытожила Михеичева.

Ранее бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева заявила, что свои цели при планировании на год вперед важно максимально конкретизировать, это позволит повысить шансы на успех. По ее словам, расплывчатые формулировки и ориентация только на конечный результат снижают мотивацию и делают задачи труднодостижимыми.