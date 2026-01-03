Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 08:30

Психолог рассказала, как правильно ставить цели на год

Психолог Голубович-Красавцева: при постановке целей важно их конкретизировать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Свои цели при планировании на год вперед важно максимально конкретизировать, это позволит повысить шансы на успех, заявила NEWS.ru бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева. По ее словам, расплывчатые формулировки и ориентация только на конечный результат снижают мотивацию и делают задачи труднодостижимыми.

Большинство людей любит приурочивать постановку целей к началу года. Эдакий символизм нового этапа, когда возникает соблазн начать все заново: быть продуктивнее, здоровее, богаче, успешнее. Правильная постановка целей строится на нескольких ключевых принципах. Начинайте с честного ответа на вопрос «зачем?». Цель — это не просто то, что вы хотите, а то, что стоит за этим транслируемым вовне желанием. Если опираться на внешние формулировки и чужие стандарты, мотивация быстро теряет силу, так как сильные цели всегда глубоко личные. Также важно уточнять масштаб: год — это слишком много. Формулировки вроде «в этом году я…» часто расплывчаты. Лучше конкретизировать, — пояснила Голубович-Красавцева.

Она добавила, что не менее важен акцент на внутренних изменениях, которые происходят в процессе движения к цели. По словам психолога, следует не переоценивать собственную силу воли.

Во время постановки цели на год учитывайте не только результат, но и путь к нему. Ведь важно не только то, чего вы хотите достичь, но и то, каким человеком хотите стать в процессе. Не переоценивайте силу воли. Исследования в области поведенческой психологии показывают, что люди склонны слишком оптимистично воспринимать свою способность следовать обещаниям. Гораздо важнее и эффективнее — создавать поддерживающую среду, которая помогает двигаться к цели постепенно и отслеживать прогресс, — резюмировала Голубович-Красавцева.

Ранее клинический психолог Олеся Толстухина заявила, что после новогодних праздников важно качественно отдохнуть. По ее словам, это включает в себя не только развлечения, но и грамотное восстановление организма. Она посоветовала скорректировать питание, снизить потребление алкоголя и временно сократить использование соцсетей и мессенджеров.

