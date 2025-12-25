Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 15:15

Россиянам раскрыли, как восстановиться после праздников и хорошо отдохнуть

Психолог Толстухина: после празднования Нового года надо грамотно восстановиться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

После новогодних праздников важно качественно отдохнуть, заявила NEWS.ru клинический психолог Олеся Толстухина. По ее словам, это включает в себя не только развлечения, но и грамотное восстановление организма. Она посоветовала скорректировать питание, снизить потребление алкоголя и временно сократить использование соцсетей и мессенджеров.

Качественный отдых — это не только развлечения, но и грамотное восстановление. Важно скорректировать питание: избыток тяжелой пищи и переедание сильно перегружают организм и снижают когнитивные функции. Отдельная часть восстановительного периода — детокс. Речь идет не только о снижении потребления алкоголя, но и об информационном отдыхе, — отметила Толстухина.

Все это, по ее словам, снизит стресс организма и позволит по-настоящему расслабиться. Психолог подчеркнула, что такое восстановление позволит максимально безболезненно вернуться к привычной жизни и работе.

Ранее кинолог Евгения Смолькина рассказала, как подготовить собаку к празднованию Нового года. По ее словам, питомцам нужно обеспечить тихое и безопасное пространство. К этому укрытию их нужно приучить за несколько дней до праздника. Туда можно положить лежанку, игрушки, миски и лакомства.

Она отметила, что в праздники важно гулять с собакой в укромных уголках вдали от мест массового скопления людей. Лучше избегать парков и больших площадей, выбрав спокойные маршруты.

подготовка
праздники
Новый год
советы
психологи
Максим Ширяев
М. Ширяев
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, смогут ли жертвы банды стоматологов получить компенсацию
«Царствие небесное, Верочка»: Ургант, Михайлов, Драпеко о смерти Алентовой
Мосгорсуд поставил точку в деле о скандальной квартире Долиной
Захарова обвинила Евросоюз в искажении норм морского права
Новогодняя елка едва не погубила многодетную семью
Юрист объяснила, кто сможет получить компенсацию за срыв сроков сдачи жилья
Раскрыто, планирует ли Долина обжаловать решение суда о передаче квартиры
Российские авиакомпании получат более 10 новых самолетов SJ-100 в 2026 году
Психолог раскрыл, как правильно загадать желание на Новый год
МИД России обвинил НАТО в наращивании военной активности у границ
Грузинскую наемницу из рядов ВСУ приговорили к 15 годам тюрьмы
Ажиотаж в зале суда по делу Долиной попал на видео
В Госдуме назвали пути развития отношений с Грузией
В Петербурге проректора и сотрудников вуза отправили на допрос
Врач рассказал, как помочь человеку, провалившемуся под лед
Адвокат Долиной раскрыла, когда певица покинет квартиру Лурье
Адвокат Лурье раскрыла число домов и квартир у Долиной и ее дочери
Лихачев назвал сроки новых переговоров с Гросси
Адвокатов раскритиковали за комментарии по делу Долиной
Терапевт оценил опасность гонконгского гриппа для слуха
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.