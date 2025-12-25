Россиянам раскрыли, как восстановиться после праздников и хорошо отдохнуть

После новогодних праздников важно качественно отдохнуть, заявила NEWS.ru клинический психолог Олеся Толстухина. По ее словам, это включает в себя не только развлечения, но и грамотное восстановление организма. Она посоветовала скорректировать питание, снизить потребление алкоголя и временно сократить использование соцсетей и мессенджеров.

Качественный отдых — это не только развлечения, но и грамотное восстановление. Важно скорректировать питание: избыток тяжелой пищи и переедание сильно перегружают организм и снижают когнитивные функции. Отдельная часть восстановительного периода — детокс. Речь идет не только о снижении потребления алкоголя, но и об информационном отдыхе, — отметила Толстухина.

Все это, по ее словам, снизит стресс организма и позволит по-настоящему расслабиться. Психолог подчеркнула, что такое восстановление позволит максимально безболезненно вернуться к привычной жизни и работе.

Ранее кинолог Евгения Смолькина рассказала, как подготовить собаку к празднованию Нового года. По ее словам, питомцам нужно обеспечить тихое и безопасное пространство. К этому укрытию их нужно приучить за несколько дней до праздника. Туда можно положить лежанку, игрушки, миски и лакомства.

Она отметила, что в праздники важно гулять с собакой в укромных уголках вдали от мест массового скопления людей. Лучше избегать парков и больших площадей, выбрав спокойные маршруты.