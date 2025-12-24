Кинолог рассказала, как подготовить собаку к празднованию Нового года Кинолог Смолькина: на Новый год собаке нужно обеспечить безопасное пространство

На Новый год собакам и другим питомцам нужно обеспечить тихое и безопасное пространство, заявила «Вечерней Москве» кинолог Евгения Смолькина. К этому укрытию их нужно приучить за несколько дней до праздника. Туда можно положить лежанку, игрушки, миски и лакомства.

Для тревожных питомцев можно использовать диффузоры с феромонами или успокаивающие ошейники на основе натуральных экстрактов, — посоветовала Смолькина.

Она отметила, что в праздники важно гулять с собакой в укромных уголках вдали от мест массового скопления людей. Лучше избегать парков и больших площадей, выбрав спокойные маршруты. Перед каждым выходом из дома следует проверять ошейник, шлейку и другую амуницию, в том числе наличие адресника.

Ранее кинолог Владимир Голубев посоветовал приучать собаку к зимней обуви с помощью похвалы и лакомств. При этом лучше всего постепенно ознакомить питомца с ботинками еще в раннем возрасте.