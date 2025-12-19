Новый год-2026
19 декабря 2025 в 13:33

Кинолог дал советы, как правильно приучить собаку к зимней обуви

Кинолог Голубев посоветовал приучать собаку к обуви с помощью лакомств

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Собаку можно приучить к зимней обуви с помощью похвалы и лакомств, заявил «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. При этом лучше всего постепенно ознакомить питомца с ботинками еще в раннем возрасте.

Лучше приучать собаку к ней с раннего возраста. Но если у питомца никак не получается носить обувь, можно воспользоваться альтернативным решением: нанести до прогулки защитный воск, — посоветовал Голубев.

Если хозяева все-таки настроены приучить собаку носить ботинки, им следует запастись терпением. Для начала питомцу нужно дать возможность обнюхать обувь и похвалить его за проявленный интерес. Когда собака привыкнет к новой вещи, можно попробовать надеть один ботинок на лапу и дать лакомство. Затем можно приступить к полному обмундированию.

Ранее Голубев заявил, что активные тренировки на 10–15 минут дома снизят риск появления сезонной хандры у собаки. Повысить настроение питомцу также помогут лакомства и разнообразные игры.

