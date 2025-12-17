Новый год-2026
Кинолог рассказал, как уберечь собаку от сезонной хандры

Кинолог Голубев: активные тренировки дома повысят настроение собаки зимой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Активные тренировки на 10-15 минут дома снизят риск появления сезонной хандры у собаки, заявил РИАМО кинолог Владимир Голубев. Повысить настроение питомцу также помогут лакомства и разнообразные игры.

Зимой мы часто гуляем меньше или не столь интенсивно. Меж тем потребность собаки в активности никуда не исчезает. Недостаток физической и умственной нагрузки часто проявляется в порче вещей, навязчивом вылизывании, лае. Необязательно увеличивать время прогулок. Главное — их качество. Умственная нагрузка утомляет собаку ничуть не меньше, чем бег, — отметил Голубев.

В качестве интересного занятия для собаки он назвал игру на поиск предмета. За каждый результат питомца рекомендуется хвалить. Увлечь собаку также можно игрушкой-дозатором, поместив туда лакомства. Кинолог также посоветовал прятать старые игрушки, успевшие надоесть, и через время доставать их. Так у собаки появится приятное ощущение новизны.

Ранее ветеринар Владимир Уражевский заявил, что лапы собаки рекомендуется обрабатывать мазями с воском перед прогулками в зимний период — это позволит уберечь их от воздействия дорожных реагентов. По возвращении домой следует сразу же тщательно промыть лапы.

