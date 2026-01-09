Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 16:34

Владелец наркошопа из России загадочно пропал на популярном курорте

SHOT: владелец магазина с наркотиками из России пропал в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянин — владелец магазина с наркотиками пропал в Таиланде, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина приехал в Бангкок, чтобы одолжить другому россиянину $10 тыс. (более 782 тыс. рублей) на развитие бизнеса.

Известно, что камеры зафиксировали выход мужчины из дома, больше его никто не видел. В деле разбирается полиция, мать пропавшего подала заявление в Интерпол и вылетела в Таиланд.

Ранее стало известно, что айтишник из Волгограда был задержан в Паттайе после дебоша в баре. После задержания 22-летний Алексей перестал выходить на связь. Это не первое неприятное приключение Алексея в Таиланде. В 2024 году во время отдыха на Пхукете он познакомился с местной девушкой. Как утверждает его мать, парня напоили и похитили из номера деньги и ценности.

Кроме того, после мощного подземного толчка в Мандалае без вести пропал россиянин. Он работал в частной средней школе HCIS учителем и жил в доме Mandalay Sky Villa, который обрушился в результате землетрясения.

Таиланд
россияне
наркотики
пропажи
