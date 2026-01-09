Раскрыты детали операции США против танкера Olina

Береговая охрана США поднялась на борт нефтяного танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, операция прошла 9 января утром и стала частью действий США против судов из Венесуэлы.

Береговая охрана США поднялась на пятый нефтяной танкер в пятницу утром. <...> Целью в пятницу стал танкер Olina, — говорится в публикации.

США проводят операцию по захвату танкера Olina в Карибском регионе. По данным сайта Vesselfinder, это нефтяной танкер, находящийся под санкциями США, ЕС и Британии. Судно идет под неизвестным флагом, в 2025 году оно ходило под флагом Сант-Томе и Принсипи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп освободил двух российских граждан из экипажа захваченного танкера «Маринера». Москва выразила Вашингтону признательность за это решение.

До этого Трамп после захвата нефтяного танкера «Маринера» сообщил о начале выгрузки с него нефти. Он также подтвердил, что судно находится под контролем американских властей.