В Москве нашли авто со взрывчаткой На северо-востоке Москвы обнаружили автомобиль со взрывчаткой

Автомобиль, предположительно, со взрывчаткой нашли в северо-восточной части Москвы, сообщил Telegram-канал SHOT. По информации авторов, мимо машины в Свиблово прошли кинолог с собакой, животное учуяло запах, вероятно, взрывчатого вещества.

Авторы канала сообщили, что собака потянула хозяйку в сторону багажника Lada Granta. По информации авторов, двор оцепили в ожидании взрывотехников. Личность владельца авто устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате загорелись три квартиры. Также в МЧС рассказали, что пожарные спасли двух человек, еще пятеро эвакуировались самостоятельно. Последствия ликвидировали 15 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники. По предварительной информации, площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

До этого в Дзержинске Нижегородской области праздничный фейерверк пробил окно, влетел в квартиру и взорвался. В результате в комнате вспыхнул огонь, уничтоживший часть вещей. На место происшествия прибыли спасатели МЧС из Нижегородской области, которые успешно ликвидировали пожар.