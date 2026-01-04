Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 16:09

Появились подробности тушения пожара после взрыва в Первоуральске

МЧС: пожарные потушили возгорание после взрыва газа в Первоуральске

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва газа в Первоуральске Свердловской области, сообщили в региональном МЧС. По предварительной информации, площадь возгорания составила 35 квадратных метров. На месте происшествия работают 16 специалистов и шесть единиц техники.

Открытое горение ликвидировано на 35 квадратных метрах, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Первоуральске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате загорелись три квартиры. Сперва появилась информация, что пострадал один человек. Также в МЧС рассказали, что пожарные спасли двух человек, еще пятеро эвакуировались самостоятельно.

Позже сообщалось, что троих пострадавших при взрыве газа доставили в больницу. В медучреждение поступили хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры.

До этого начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых предположил, что взрыв, предварительно, произошел из-за нарушений правил техники безопасности. По его данным, ЧП не связано с криминалом.

МЧС
пожары
взрывы
возгорания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пегова отправилась в отпуск с молодым возлюбленным
Левые террористы громят Европу: кто устроил блэкаут в Берлине
Прорыв к Одессе, танкисты в мясных штурмах: новости СВО на вечер 4 января
Ди Каприо признал несовершенство ИИ в искусстве
Telegram выпустил первое обновление в 2026 году
В ГД напомнили о вступивших в силу новых мерах поддержки участников СВО
Фигуранта дела «Военторга» Тетруашвили выпустили из СИЗО
Системы ПВО уничтожили еще семь дронов ВСУ, которые атаковали Москву
ВСУ продолжают атаковать Москву
Работу столичного аэропорта поставили на паузу
Тела двоих детей нашли в колодце рядом с детской горкой в Татарстане
Кто следующий? В США дали недвусмысленный намек после похищения Мадуро
Появились подробности тушения пожара после взрыва в Первоуральске
Тоска по Кеосаяну, ухудшение здоровья, новое звание: куда пропала Симоньян
Классика русской кухни! Безумно просто и вкусно: пьем взвар в Сочельник
Раскрыто, какими проблемами для Трампа может обернуться атака на Венесуэлу
Умерла актриса из сериала «Слово пацана»
В США заявили, что предлог для атаки на Венесуэлу был сфабрикован
Вучич объявил о смерти международного права после удара по Венесуэле
«Останусь при своем»: сын королевы Камиллы о титуле принца
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче
Общество

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.