Появились подробности тушения пожара после взрыва в Первоуральске МЧС: пожарные потушили возгорание после взрыва газа в Первоуральске

Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва газа в Первоуральске Свердловской области, сообщили в региональном МЧС. По предварительной информации, площадь возгорания составила 35 квадратных метров. На месте происшествия работают 16 специалистов и шесть единиц техники.

Открытое горение ликвидировано на 35 квадратных метрах, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Первоуральске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате загорелись три квартиры. Сперва появилась информация, что пострадал один человек. Также в МЧС рассказали, что пожарные спасли двух человек, еще пятеро эвакуировались самостоятельно.

Позже сообщалось, что троих пострадавших при взрыве газа доставили в больницу. В медучреждение поступили хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры.

До этого начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых предположил, что взрыв, предварительно, произошел из-за нарушений правил техники безопасности. По его данным, ЧП не связано с криминалом.