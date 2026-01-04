Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 15:34

Названо число пострадавших при ЧП в Первоуральске

Три человека госпитализированы после взрыва в Первоуральске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Три человека, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, доставлены в больницу, сообщил ТАСС начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

В больницу для оказания первичной медицинской помощи доставлены хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры, — сказал Горелых.

Тем временем в Сети появились кадры с места происшествия. На них можно увидеть полыхающую квартиру и черный дым из окон.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в селе Драгунском в Белгородской области. В результате ЧП пострадала 20-летняя девушка, ее доставили в больницу. В ходе взрыва дом полностью разрушился.

До этого в Бурятии после отключения электричества в доме скончались многодетные родители и их младший сын. На улице стояли 25-градусные морозы, и семья попыталась обогреться при помощи дизельного генератора, который поставили в комнате с плохой вентиляцией. Родственница забила тревогу, когда не смогла до них дозвониться. В итоге в доме обнаружили тела отца, матери и сына, которые отравились угарным газом.

происшествия
взрывы
Свердловская область
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пегова отправилась в отпуск с молодым возлюбленным
Левые террористы громят Европу: кто устроил блэкаут в Берлине
Прорыв к Одессе, танкисты в мясных штурмах: новости СВО на вечер 4 января
Ди Каприо признал несовершенство ИИ в искусстве
Telegram выпустил первое обновление в 2026 году
В ГД напомнили о вступивших в силу новых мерах поддержки участников СВО
Фигуранта дела «Военторга» Тетруашвили выпустили из СИЗО
Системы ПВО уничтожили еще семь дронов ВСУ, которые атаковали Москву
ВСУ продолжают атаковать Москву
Работу столичного аэропорта поставили на паузу
Тела двоих детей нашли в колодце рядом с детской горкой в Татарстане
Кто следующий? В США дали недвусмысленный намек после похищения Мадуро
Появились подробности тушения пожара после взрыва в Первоуральске
Тоска по Кеосаяну, ухудшение здоровья, новое звание: куда пропала Симоньян
Классика русской кухни! Безумно просто и вкусно: пьем взвар в Сочельник
Раскрыто, какими проблемами для Трампа может обернуться атака на Венесуэлу
Умерла актриса из сериала «Слово пацана»
В США заявили, что предлог для атаки на Венесуэлу был сфабрикован
Вучич объявил о смерти международного права после удара по Венесуэле
«Останусь при своем»: сын королевы Камиллы о титуле принца
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче
Общество

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.