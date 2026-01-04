Названо число пострадавших при ЧП в Первоуральске Три человека госпитализированы после взрыва в Первоуральске

Три человека, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, доставлены в больницу, сообщил ТАСС начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

В больницу для оказания первичной медицинской помощи доставлены хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры, — сказал Горелых.

Тем временем в Сети появились кадры с места происшествия. На них можно увидеть полыхающую квартиру и черный дым из окон.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в селе Драгунском в Белгородской области. В результате ЧП пострадала 20-летняя девушка, ее доставили в больницу. В ходе взрыва дом полностью разрушился.

До этого в Бурятии после отключения электричества в доме скончались многодетные родители и их младший сын. На улице стояли 25-градусные морозы, и семья попыталась обогреться при помощи дизельного генератора, который поставили в комнате с плохой вентиляцией. Родственница забила тревогу, когда не смогла до них дозвониться. В итоге в доме обнаружили тела отца, матери и сына, которые отравились угарным газом.