Появились кадры объятой огнем и дымом квартиры в Первоуральске В Сети появились кадры с места взрыва в жилом доме в Первоуральске

В Сети появились кадры с места мощного взрыва в жилом доме в Первоуральске Свердловской области. На них можно увидеть полыхающую квартиру и черный дым из окон.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске произошел взрыв газа в жилом доме. Как передает пресс-служба МЧС России, загорелись три квартиры. По предварительным данным, пострадали три человека.

