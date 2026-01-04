Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 15:26

Появились кадры объятой огнем и дымом квартиры в Первоуральске

В Сети появились кадры с места взрыва в жилом доме в Первоуральске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Сети появились кадры с места мощного взрыва в жилом доме в Первоуральске Свердловской области. На них можно увидеть полыхающую квартиру и черный дым из окон.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске произошел взрыв газа в жилом доме. Как передает пресс-служба МЧС России, загорелись три квартиры. По предварительным данным, пострадали три человека.

До этого в Санкт-Петербурге шестилетний ребенок получил травму во время новогодних праздников — у него взорвался фейерверк во дворе дома. Мальчик был доставлен в клинику СПбГПМУ с рваной раной левой кисти. Врачи провели операцию, обработав повреждение и установив необходимые конструкции для восстановления. Медики прогнозировали полное восстановление функций руки ребенка.

Кроме того, появилась информация, что в подъезде жилого дома в Мурино Ленинградской области двое молодых людей устроили взрыв петарды внутри лифта. Происшествие привело к испугу среди жильцов, а виновникам пришлось очищать кабину от последствий огненного шоу. Все происходящее они снимали на телефон.

Свердловская область
пожары
Первоуральск
дым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пегова отправилась в отпуск с молодым возлюбленным
Левые террористы громят Европу: кто устроил блэкаут в Берлине
Прорыв к Одессе, танкисты в мясных штурмах: новости СВО на вечер 4 января
Ди Каприо признал несовершенство ИИ в искусстве
Telegram выпустил первое обновление в 2026 году
В ГД напомнили о вступивших в силу новых мерах поддержки участников СВО
Фигуранта дела «Военторга» Тетруашвили выпустили из СИЗО
Системы ПВО уничтожили еще семь дронов ВСУ, которые атаковали Москву
ВСУ продолжают атаковать Москву
Работу столичного аэропорта поставили на паузу
Тела двоих детей нашли в колодце рядом с детской горкой в Татарстане
Кто следующий? В США дали недвусмысленный намек после похищения Мадуро
Появились подробности тушения пожара после взрыва в Первоуральске
Тоска по Кеосаяну, ухудшение здоровья, новое звание: куда пропала Симоньян
Классика русской кухни! Безумно просто и вкусно: пьем взвар в Сочельник
Раскрыто, какими проблемами для Трампа может обернуться атака на Венесуэлу
Умерла актриса из сериала «Слово пацана»
В США заявили, что предлог для атаки на Венесуэлу был сфабрикован
Вучич объявил о смерти международного права после удара по Венесуэле
«Останусь при своем»: сын королевы Камиллы о титуле принца
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче
Общество

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.