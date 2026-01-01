В Петербурге ребенок чуть не лишился кисти из-за фейерверка

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в руке шестилетнего ребенка взорвался фейерверк, сообщили в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. Инцидент произошел во дворе дома на Московском шоссе. Мальчика доставили в клинику СПбГПМУ бригадой скорой помощи.

Сразу после боя курантов, около 00:30, во дворе дома на Московском шоссе в руке шестилетнего ребенка взорвался фейерверк. Бригадой скорой помощи мальчик был доставлен в клинику СПбГПМУ, — уточнили в пресс-службе.

Ребенка с диагнозом рваная рана левой кисти экстренно госпитализировали в микрохирургическое отделение. Во время операции врачи обработали рану, провели открытую репозицию и установили металлоостеосинтез. Взрыв повредил сухожилия и нервы, отвечающие за сгибание пальцев. Врачи прогнозируют полное восстановление функций руки.

