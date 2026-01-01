Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 20:57

В Петербурге ребенок чуть не лишился кисти из-за фейерверка

В Петербурге фейерверк взорвался в руке шестилетнего ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в руке шестилетнего ребенка взорвался фейерверк, сообщили в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. Инцидент произошел во дворе дома на Московском шоссе. Мальчика доставили в клинику СПбГПМУ бригадой скорой помощи.

Сразу после боя курантов, около 00:30, во дворе дома на Московском шоссе в руке шестилетнего ребенка взорвался фейерверк. Бригадой скорой помощи мальчик был доставлен в клинику СПбГПМУ, — уточнили в пресс-службе.

Ребенка с диагнозом рваная рана левой кисти экстренно госпитализировали в микрохирургическое отделение. Во время операции врачи обработали рану, провели открытую репозицию и установили металлоостеосинтез. Взрыв повредил сухожилия и нервы, отвечающие за сгибание пальцев. Врачи прогнозируют полное восстановление функций руки.

Ранее в Тольятти из-за фейерверка произошел пожар в квартире на улице Королева. Один из зарядов влетел в окно, после чего произошла вспышка, и огонь быстро охватил балкон. Происшествие попало на камеры наблюдения.

Санкт-Петербург
дети
Новый год
травмы
взрывы
фейерверки
