Глава Первоуральска рассказал о судьбе жильцов дома после взрыва газа Глава Первоуральска Кабец: часть жильцов вернулась в квартиры после взрыва газа

Часть жителей дома в Первоуральске, где произошел взрыв газа, уже вернулась в свои квартиры, рассказал в Telegram-канале глава города Игорь Кабец. Он заверил, что удалось избежать серьезных разрушений.

Серьезных разрушений удалось избежать, и часть жильцов уже вернулась в свои квартиры. Все материалы по инциденту сейчас находятся у дознавателей для установления причин, — рассказал Кабец.

По словам главы Первоуральска, сейчас в приоритете начало ремонта и решение вопроса с временным жильем для тех, кому это необходимо. Он добавил, что власти уже ищут подрядчика. По предварительным оценкам, полностью завершить восстановление здания планируется к концу апреля.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате загорелись три квартиры. Также в МЧС рассказали, что пожарные спасли двух человек, еще пятеро эвакуировались самостоятельно. Последствия ликвидировали 15 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники. По предварительной информации, площадь возгорания составила 35 квадратных метров.