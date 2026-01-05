Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 16:30

Глава Первоуральска рассказал о судьбе жильцов дома после взрыва газа

Глава Первоуральска Кабец: часть жильцов вернулась в квартиры после взрыва газа

Фото: t.me/mchs66
Часть жителей дома в Первоуральске, где произошел взрыв газа, уже вернулась в свои квартиры, рассказал в Telegram-канале глава города Игорь Кабец. Он заверил, что удалось избежать серьезных разрушений.

Серьезных разрушений удалось избежать, и часть жильцов уже вернулась в свои квартиры. Все материалы по инциденту сейчас находятся у дознавателей для установления причин, — рассказал Кабец.

По словам главы Первоуральска, сейчас в приоритете начало ремонта и решение вопроса с временным жильем для тех, кому это необходимо. Он добавил, что власти уже ищут подрядчика. По предварительным оценкам, полностью завершить восстановление здания планируется к концу апреля.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате загорелись три квартиры. Также в МЧС рассказали, что пожарные спасли двух человек, еще пятеро эвакуировались самостоятельно. Последствия ликвидировали 15 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники. По предварительной информации, площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

Первоуральск
взрывы
ремонт
газ
