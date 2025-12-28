Младенец и трое взрослых попали в массовое ДТП под Екатеринбургом В Свердловской области четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе

Массовое столкновение автомобилей произошло на федеральной трассе «Пермь — Екатеринбург» в районе Первоуральска Свердловской области, участниками аварии стали четыре транспортных средства, сообщили в управлении ГИБДД по региону. В результате пострадали трое взрослых, включая беременную женщину, а также 10-месячный младенец. Предполагается, что авария произошла по вине водителя Hyundai ix35, который не справился с управлением.

По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Hyundai ix35, не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cruze. После этого автомобиль Hyundai совершил наезд на стоявший автомобиль Lada Largus, который от удара был отброшен на стоявшую грузовую автомашину, — говорится в сообщении.

Ранее в Татышлинском районе Башкирии легковой автомобиль Lada Granta столкнулся с «Газелью». ДТП произошло на 88-м километре трассы Бураево — Старобалтачево — Куеда. Как уточнил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов, в результате погибли четыре человека.