28 декабря 2025 в 08:39

Четыре человека погибли на месте после столкновения с «Газелью»

В Башкирии в ДТП с «Газелью» погибли четыре человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легковой автомобиль Lada Granta столкнулся с «Газелью» в Татышлинском районе Башкирии, четыре человека погибли, заявил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в Telegram-канале. По его словам, ДТП произошло на 88-м километре трассы Бураево — Старобалтачево — Куеда.

От сильного удара водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров погибли на месте. Водителя «Газели» и его пассажира с различными травмами доставили в больницу, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на автодороге в Можгинском районе Удмуртии произошла смертельная авария. По предварительным данным, в результате происшествия погибла 11-летняя девочка. Еще четыре человека, включая несовершеннолетних, получили травмы и были госпитализированы.

До этого молодого человека два раза подряд переехали на трассе под Санкт-Петербургом. Авария произошла на 11-м километре автодороги Песочное — Киссолово: 18-летний юноша шел прямо посреди полосы. В результате его сбил ехавший в попутном направлении кроссовер Infiniti, а затем — Mazda СХ 7.

