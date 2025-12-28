Четыре человека погибли на месте после столкновения с «Газелью»

Легковой автомобиль Lada Granta столкнулся с «Газелью» в Татышлинском районе Башкирии, четыре человека погибли, заявил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в Telegram-канале. По его словам, ДТП произошло на 88-м километре трассы Бураево — Старобалтачево — Куеда.

От сильного удара водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров погибли на месте. Водителя «Газели» и его пассажира с различными травмами доставили в больницу, — подчеркнул он.

