Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 14:37

Идущего посреди дороги юношу дважды переехали машины

Юношу два раза подряд сбили на трассе Песочное — Киссолово в Ленобласти

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Молодого человека два раза подряд сбили на трассе под Санкт-Петербургом, передает 78.ru со ссылкой на ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Авария произошла на 11-м километре автодороги Песочное — Киссолово: 18-летний юноша шел прямо посреди полосы.

В результате его сбил ехавший в попутном направлении кроссовер Infiniti QX60. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где его по касательной задел еще один кроссовер — Mazda СХ 7. Молодой человек скончался на месте, полиция начала проверку по факту трагедии.

Ранее в Японии почти 70 автомобилей столкнулись на скоростной трассе из-за гололедицы. Массовое ДТП произошло в населенном пункте Минаками префектуры Гумма. Предварительно, два человека погибли, еще около 30 пострадали. В одной из машин начался пожар, в результате которого сгорело в общей сложности 20 авто.

До этого Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи со смертельным ДТП в Витебской области, в результате которого пострадали пятеро россиян. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Брест — Москва, съехал в кювет и перевернулся в ночь на 27 декабря. Одна женщина погибла.

ДТП
смерти
Ленобласть
происшествия
