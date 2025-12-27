Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 13:01

Смертельное ДТП с россиянами в Белоруссии переросло в уголовное дело

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи со смертельным ДТП в Витебской области, в результате которого пострадали пятеро россиян, заявили в пресс-службе ведомства. На месте происшествия в Толочинском районе продолжают работать следователи.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 — «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 декабря рейсовый автобус, следовавший по маршруту Брест — Москва, съехал в кювет и перевернулся. В нем находились 14 человек, в том числа два водителя. По предварительным данным, 53-летняя гражданка Белоруссии умерла на месте происшествия, пятеро граждан России пострадали. Им оказывают помощь в Оршанской городской больнице.

До этого в селе Еленинка Челябинской области 23-летняя девушка на автомобиле ВАЗ-2114, которым управляла без прав, сбила двух пенсионерок. Одна из них скончалась на месте, вторая находится в больнице. Уточняется, что пожитлые женщины переходили дорогу не по пешеходному переходу.

ДТП
Белоруссия
уголовные дела
жертвы
россияне
