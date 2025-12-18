В частном доме под Белгородом прогремел взрыв Взрыв газа произошел в частном доме в селе Драгунское Белгородской области

Взрыв газа произошел в частном доме в селе Драгунское в Белгородской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. В результате ЧП пострадала 20-летняя девушка, ее доставили в больницу. В ходе взрыва дом полностью разрушился, следователи осматривают место происшествия.

В домовладении, расположенном на улице Рябиновая села Драгунское Белгородского района, <…> произошел взрыв бытового газа, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что взрыв газа, по предварительным данным, произошел в одном из жилых домов на Ладожской улице в Саратове. По данным пресс-службы МЧС, в результате происшествия пострадал один человек. Пожара в результате инцидента не произошло, строительные конструкции остались невредимы.

В ноябре в Татарстане в гараже кооператива «Гудок» произошел взрыв газа из-за приготовления плова, пострадали пять человек. Один в тяжелом состоянии, четверо получили ожоги средней тяжести. Все пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью.