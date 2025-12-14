Один человек пострадал при взрыве газа в одном из жилых домов Саратова

Один человек пострадал при взрыве газа в одном из жилых домов Саратова

Взрыв газа, по предварительным данным, произошел в одном из жилых домов на Ладожской улице в Саратове, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным агентства, в результате происшествия пострадал один человек.

Вызов по адресу: г. Саратов, ул. Ладожская, 5. Поступил сегодня в 16:04. По предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси на восьмом этаже 10-этажного дома, — сообщили в ведомстве.

Пострадавшим оказался 27-летний мужчина, его госпитализировали. Пожара в результате инцидента не произошло, строительные конструкции остались невредимы. При этом в нескольких квартирах выбило остекление.

На месте происшествия работали три пожарных расчета. В настоящее время специалисты устанавливают причины ЧП.

Ранее сильный взрыв произошел в жилом доме в городе Петров Вал в Волгоградской области. Здание частично обрушилось. В конце лета этот дом пострадал от атаки БПЛА.

Региональная прокуратура установила, что причиной обрушения многоэтажного дома мог стать взрыв газа. Площадь обрушения на четвертом этаже дома составила 90 квадратных метров. Ведомство организовало проверку.