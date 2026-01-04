Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 04:21

Два крупных российских аэропорта прекратили работу

Росавиация: аэропорты Тамбова и Саратова временно посадили самолеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Аэропорты Тамбова (Донское) и Саратова (Гагарин) временно прекратили работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, воздушные гавани ради обеспечения безопасности полетов гражданской авиации не принимают и не выпускаю самолеты.

Аэропорт Тамбов (Донское) <…> аэропорт Саратов (Гагарин) <…> Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, написал Кореняко.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию Москвы и области. По последним данным, уже сбито минимум 12 воздушных целей. Ограничения в аэропортах вводятся в качестве превентивной меры для исключения любых рисков для гражданской авиации.

До этого сообщалось, что за один вечер системами противовоздушной обороны России были уничтожены более сотни украинских беспилотников. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, с 16:00 до 23:30 по московскому времени были перехвачены и сбиты 103 дрона самолетного типа. Основная часть целей была уничтожена над территориями западных и центральных регионов страны.

Тамбов
Саратов
Росавиация
ограничения
