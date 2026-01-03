Атака США на Венесуэлу
03 января 2026 в 23:53

Силы ПВО перехватили 103 украинских БПЛА над российскими регионами

Минобороны РФ: над 10 регионами и одной акваторией сбиты 103 украинских БПЛА

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
За один вечер системами противовоздушной обороны России были уничтожены более сотни украинских беспилотников. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, с 16:00 до 23:30 по московскому времени были перехвачены и сбиты 103 дрона самолетного типа.

Основная часть целей была уничтожена над территориями западных и центральных регионов страны. Наибольшее количество — 44 БПЛА — сбито в небе над Брянской областью, еще 18 — над Калужской областью и 18 — над Московским регионом.

В период с 16:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, пишет пресс-служба Минобороны РФ, — уточняется в сообщении.

Помимо этого, беспилотники уничтожались над Тульской (5 БПЛА), Орловской (4), Курской (1), Тверской (1), Ростовской (1) областями, Краснодарским краем (1), Республикой Крым (4) и над акваторией Азовского моря (4). Данные о возможных разрушениях или пострадавших на земле в сводке не приводятся.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. На местах падения их обломков в настоящее время работают расчеты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. До этого он информировал о еще пяти дронах, которые не смогли атаковать город.

Силы ПВО перехватили 103 украинских БПЛА над российскими регионами
