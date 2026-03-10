Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 10:12

Овчинский: в Походном проезде возведут новостройку по реновации

Владислав Овчинский Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
В Походном проезде на участке 9/1 возведут новостройку в рамках программы реновации. Для строительства жилого дома в Северо-Западном административном округе Москвы уже выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

На территории площадью 0,42 гектара разместится жилой дом общей площадью 21 тыс. кв. м. Здание будет обладать всеми преимуществами современных новостроек по программе реновации: красивыми фасадами, квартирами с улучшенной планировкой, благоустроенным двором с детскими и спортивными площадками, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

В районе расположено много лесопарковых зон и мест для отдыха. В их число входят Сходненский ковш и дубовая роща «Маяк». В Северо-Западном округе развиты социальная и коммерческая инфраструктура, открыты торговые центры и супермаркеты.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в 2025 году новые квартиры по программе реновации получили более 48 тыс. москвичей. Мэр столицы Сергей Собянин тем временем утвердил еще пять площадок в программу. Вся информация о реновации представлена на портале mos.ru.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва остается одним из лидеров по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее Овчинский сообщил, что в районе Капотня, расположенном в Юго-Восточном административном округе, завершили строительство жилого дома по программе реновации. Он отметил, что данный округ находится на втором месте по числу новостроек, возведенных по реновации.

