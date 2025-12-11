Взрыв прогремел в пострадавшем от БПЛА доме под Волгоградом

Сильный взрыв произошел в жилом доме в городе Петров Вал в Волгоградской области, пишет V1.RU со ссылкой на местных жителей. По их данным, в конце лета этот дом пострадал от атаки БПЛА. Жильцы считают, что причиной могло стать повреждение газового оборудования.

Очевидцы утверждают, что ЧП произошло в квартире на верхнем этаже — ее разнесло полностью. По их словам, там жила пенсионерка с внучкой, которые, предположительно, умерли. Кроме того, по предварительной информации, под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают экстренные службы.

Утром 11 декабря взрыв прогремел в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Причиной могла стать разгерметизация гидродинамического стенда во время запуска. Погибли двое: разработчик установки и его маленькая дочь. Он привел ребенка в университет, чтобы показать аппарат.

Ранее в городе Давлеканово в Башкирии газ взорвался в частном доме. Травмы — ожоги лица и кистей рук — получили двое: 49-летняя женщина и 51-летний мужчина. Пострадавшая скончалась в больнице.