В прокуратуре раскрыли причину взрыва в ПНИПУ

В прокуратуре раскрыли причину взрыва в ПНИПУ Причиной взрыва в ПНИПУ могла стать разгерметизация гидродинамического стенда

Причиной взрыва в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) могла стать разгерметизация гидродинамического стенда, сообщили ТАСС в прокуратуре региона. Ведомство организовало проверку обстоятельств произошедшего.

По предварительной информации, в здании аэрокосмического факультета ПНИПУ <…> произошла разгерметизация гидродинамического стенда, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что два человека погибли при взрыве в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета, в том числе ребенок. По информации канала, пострадали трое.

До этого пожар произошел в педагогическом колледже на улице Линейной в Новосибирске. По данным МЧС, людей эвакуировали из здания. В устранении возгорания были задействованы 67 спасателей.

В ноябре в Волгограде произошел мощный взрыв бытового газа. В результате происшествия есть один пострадавший. Из-за инцидента выбило стекла в соседних квартирах, из некоторых окон шел дым.