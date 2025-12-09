ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 07:03

В российском педагогическом колледже вспыхнул пожар

В Новосибирске вспыхнул пожар в педагогическом колледже

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пожар произошел в педагогическом колледже на улице Линейной в Новосибирске, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. По данным ведомства, людей уже эвакуировали. В устранении возгорания задействованы 67 специалистов МЧС на 17 единицах техники.

Поступила информация о возгорании в Новосибирском педагогическом колледже № 1 им. А. С. Макаренко, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания. Для ликвидации огня задействуется высотная пожарная техника.

Ранее спасатели эвакуировали 412 человек из горящего здания в Кашире. Пострадавших при возгорании нет. В ликвидации пожара задействовали 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

Также стало известно, что число погибших в результате пожара в ночном клубе в индийском штате Гоа возросло до 25 человек. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона на кухне заведения. Трагедия произошла в ночь на 7 декабря в клубе Birch by Romeo Lane в деревне Арпора в Северном Гоа. Не менее 50 человек получили травмы.

пожары
Новосибирск
МЧС
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры искореженного при столкновении с поездом автомобиля
Это просто хлеб с начинкой? Нет, это кулинарный шедевр!
Зоопсихолог объяснила бегство британского кота Ларри от Зеленского
Власти уточнили информацию о пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары
Забудьте о своих прошлых шубах! Готовим самую правильную на праздник
Экс-главу российского города заподозрили в превышении полномочий
Задержан бывший мэр российского города
Два российских космонавта вернулись на Землю
БПЛА атаковали Чувашию и ранили мирных жителей
«Полный провал»: на Украине осудили поездку Зеленского в Лондон
Ученые раскрыли диету, которая снижает риск деменции у пожилых
Российская многоэтажка приняла на себя удар украинского дрона
Женщина дала мигранту приют и сделала его секс-рабом
Врач раскрыла, чем можно заменить главный новогодний салат
Неожиданный поворот: в «Медвежью шубку» добавили яблоко — попробуйте!
«Солнцепек» выжег ВСУ, Киев готовит свой план: новости СВО к утру 9 декабря
«Настоящий друг»: позиция РФ удивила Китай на фоне одной проблемы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 декабря: инфографика
В США допустили отказ Трампа от урегулирования кризиса на Украине
«Опасное положение»: политолог озвучил детали возможного бегства Зеленского
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.