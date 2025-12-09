В российском педагогическом колледже вспыхнул пожар В Новосибирске вспыхнул пожар в педагогическом колледже

Пожар произошел в педагогическом колледже на улице Линейной в Новосибирске, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. По данным ведомства, людей уже эвакуировали. В устранении возгорания задействованы 67 специалистов МЧС на 17 единицах техники.

Поступила информация о возгорании в Новосибирском педагогическом колледже № 1 им. А. С. Макаренко, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания. Для ликвидации огня задействуется высотная пожарная техника.

Ранее спасатели эвакуировали 412 человек из горящего здания в Кашире. Пострадавших при возгорании нет. В ликвидации пожара задействовали 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

Также стало известно, что число погибших в результате пожара в ночном клубе в индийском штате Гоа возросло до 25 человек. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона на кухне заведения. Трагедия произошла в ночь на 7 декабря в клубе Birch by Romeo Lane в деревне Арпора в Северном Гоа. Не менее 50 человек получили травмы.