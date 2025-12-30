В Новосибирске изъяли более 250 незаконных елок

Управление потребительского рынка и полиция провели совместные рейды, в ходе которых изъяли более 250 незаконных елок в преддверии Нового года, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу ведомств. Товары продавали без соответствующих разрешительных документов.

Сообщается, что на несанкционированную торговлю начали жаловаться местные жители. В ведомстве отметили, что подобная работа была бы невозможна без привлечения полиции.

Продавать елки можно только на специализированных базарах при наличии необходимой документации. Перечень площадок для продажи определяется администрацией.

Ранее сообщалось, что заключившие договор с лесничеством россияне могут легально срубить живую елку и избежать наказания. За незаконную вырубку или самовольное выкапывание лесных насаждений грозит штраф до 300 тыс. рублей, причем в некоторых случаях он может увеличиться до 500 тыс. рублей.