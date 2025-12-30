Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 11:47

В Новосибирске изъяли более 250 незаконных елок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Управление потребительского рынка и полиция провели совместные рейды, в ходе которых изъяли более 250 незаконных елок в преддверии Нового года, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу ведомств. Товары продавали без соответствующих разрешительных документов.

Сообщается, что на несанкционированную торговлю начали жаловаться местные жители. В ведомстве отметили, что подобная работа была бы невозможна без привлечения полиции.

Продавать елки можно только на специализированных базарах при наличии необходимой документации. Перечень площадок для продажи определяется администрацией.

Ранее сообщалось, что заключившие договор с лесничеством россияне могут легально срубить живую елку и избежать наказания. За незаконную вырубку или самовольное выкапывание лесных насаждений грозит штраф до 300 тыс. рублей, причем в некоторых случаях он может увеличиться до 500 тыс. рублей.

Новосибирск
елки
полиция
торговля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США сделали заявление насчет ответа России на атаку по резиденции Путина
В Красноярской области началось расследование дела о хищении с предприятий
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве в Красногорске школьника
Диетолог перечислила самые опасные продукты для сосудов
Не только «Ирония судьбы»: что посмотреть в новогодние каникулы — 2026
«Должен это сделать»: в США дали Зеленскому один совет
Похищенный в детстве парень спустя 21 год воссоединился с родными
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.