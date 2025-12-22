Россиянам объяснили, как срубить елку к Новому году и не нарваться на штраф

Заключившие договор с лесничеством россияне могут легально срубить живую елку и избежать наказания, заявил в беседе с РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, за незаконную вырубку или самовольное выкапывание лесных насаждений грозит штраф до 300 тыс. рублей, причем в некоторых случаях он может увеличиться до 500 тыс. рублей.

Любители живых елок к новогодним праздникам могут легально срубить их в лесу и даже не получить за это штраф. Для этого необходимо заключить договор с лесничеством, поехать туда и выбрать приглянувшееся деревце, — объяснил депутат.

Узнать, существует ли такая возможность, можно на сайте лесного ведомства своего субъекта, уточнил парламентарий. Список таких ведомств опубликован на официальном портале Рослесхоза.

Колунов также отметил, что самый простой способ подобрать елку для новогодних праздников — это купить ее на елочных базарах. Согласно статистическим данным, только в Подмосковье откроется около 180 таких точек.

Сотрудники МЧС России ранее напомнили гражданам о правилах пожарной безопасности, связанных с установкой новогодних елей. Они подчеркнули, что дерево не следует располагать у выхода из комнат, так как в случае пожара огонь отрежет путь к спасению.