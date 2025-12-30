Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 13:58

Банда лесорубов и вымогателей поплатилась за многомиллионный ущерб природе

В Ивановской области осудили ОПГ за незаконную вырубку лесов на 30 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Ивановской области осудили членов банды за незаконную вырубку леса, которая повлекла ущерб на 30 млн рублей, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, восемь участников ОПГ получили от трех до 17 лет лишения свободы.

В Ивановской области вынесен приговор по уголовному делу о незаконных рубках лесных насаждений на сумму более 30 млн рублей. <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил организатора и участников преступного сообщества к лишению свободы на сроки от 3 до 17 лет, один из них условно, — говорится в сообщении.

Суд установил, что в конце 2015 года 50-летний местный житель собрал банду для незаконной вырубки лесов, так как знал, какие из них не учтены в материалах лесоустройства. Оформив юрлицо для отвода глаз, с 2016 года он и еще семь человек начали рубить сосну, ель и березу сверх допустимой нормы. Причиненный за это время ущерб превысил 30 млн рублей.

Помимо того, с 2018 по 2019 год он вместе с подельниками начал наведываться к руководителям других лесозаготавливающих организаций. Угрожая насилием, они вымогали у них крупные суммы деньги. Общая сумма незаконных требований, пишет прокуратура, превысила 29 млн рублей.

При обысках у членов банды нашли пять автоматов Калашникова, самодельный пистолет, пять прикладов и десять магазинов. Правоохранители также обнаружили большое количество боеприпасов — восемь ручных и четыре противотанковые гранаты, шесть боевых взрывателей и 669 патронов к различным видам огнестрельного оружия.

Глава банды и его подчиненные будут отбывать наказание в колониях строгого и общего режимов. Помимо сроков всем им назначили штрафы — от 300 тысяч до 2,2 млн рублей.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД пресекли масштабную незаконную вырубку леса на территории природного парка «Бажовские места» в Свердловской области. Общий ущерб от деятельности преступной группы оценивается в 450 миллионов рублей.

Россия
Ивановская область
прокуратура
суды
банды
вырубка
вымогательства
ущерб
